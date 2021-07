Calcio, allenatori abruzzesi al via della stagione

(ANSA) - PESCARA, 13 LUG - Quella che prenderà il via fra poco più di un mese sarà una stagione calcistica che registrerà un primo riscatto dopo le delusioni dello scorso anno per gli allenatori di calcio abruzzesi. Dopo l'esonero di Cagliari, il pescarese Eusebio Di Francesco ripartirà dall'Hellas Verona. Va a Genova, sponda blucerchiata, Roberto D'Aversa mentre, scendendo di qualche categoria, ritroviamo Federico Giampaolo, ex bomber del Pescara, sulla panchina dell'Aquila in Eccellenza Abruzzo.

In attesa di una panchina invece il fratello, Marco Giampaolo, dopo l'esperienza a Torino, sponda granata.

Conferma per Fabio Grosso a Frosinone in serie B e Luca D'Angelo a Pisa, mentre resta in attesa di una chiamata che potrebbe anche arrivare a stagione in corso Massimo Oddo, anche lui pescarese doc e Campione del Mondo 2006. In attesa di chiamata anche Vincenzo Vivarini ex Virtus Entella e Andrea Camplone, lo scorso anno ad Arezzo. (ANSA).