Farnesiana: Giacobbo, se conoscenza dà gioia porta economia

(ANSA) - CAMPLI, 10 LUG - La scoperta dei segreti dei luoghi misteriosi d'Italia, con la "Storia alternativa dell'Italia antica" svelati da Roberto Giacobbo, al tramonto in piazza Vittorio Emanuele II, a Campli per inaugurare Farnesiana 2021, il festival culturale che porta a Campli (Teramo), dal 10 al 25 luglio, incontri, concerti, spettacoli e mostre. "Attraverso il paesaggio" è il titolo della VI edizione di Farnesiana, che ha messo per la prima volta il conduttore di Freedom, su un palco intervistato dalla voce narrante del programma, l'attore Riccardo Mei. "È emozionante trovarsi in questo luogo, in cui ci sono insediamenti umani ancora più antichi della storia più conosciuta a noi tutti", ha detto Roberto Giacobbo. "Noi dobbiamo riscoprire queste tradizioni, perchè solo poggiandosi su tradizioni solide, su scoperte, in continuo ampliamento, si può scoprire il futuro". sull'importanza del ruolo dei programmi di divulgazione televisivi come Freedom e, il più vetusto Voyager, da lui condotti Giacobbo dice: "La conoscenza deve essere un piacere, una gioia, un divertimento. Se la conoscenza viene trasmessa come un supplizio, non si riesce a intercettare le nuove generazioni. I divulgatori servono a far diventare la conoscenza un modo per passare il tempo, le giornate e le vacanze. Con questo approccio si riesce anche a trasformare la risorsa culturale in risorsa economica". Su Campovalano e Campli:" Le pietre che hanno vissuto una storia, sono come le ossa della madre terra, rimarranno quasi in eterno. Le pietre ci sono prima di noi e rimangono anche dopo, hanno un gran valore simbolico. La necropoli di Campovalano racconta un'immensa storia, così come la Scala Santa che ho personalmente visitato, appena arrivato a Campli".

ll festival Farnesiana, è l'evento culturale di spicco del Comune di Campli, inserito nel Club "I borghi più belli d'Italia". (ANSA).