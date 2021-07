Nuoto sincronizzato:buon piazzamento Cappellone ai nazionali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 LUG - L'abruzzese Vanessa Cappellone, portacolori dell'H2O Sport del nuoto sincronizzato, seguita da Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio, si impone in occasione del campionato estivo categoria ragazze a Savona dove mette in bacheca un 36/o posto assoluto su 472 atlete in gara negli esercizi obbligatori e al 22/o (su 48 coreografie) nell'esercizio libero del Solo. Un traguardo straordinario che ripaga la Cappellone, lo staff tecnico e tutta la società molisana dei sacrifici fatti nel corso del tempo per arrivare così in alto. Un cammino fatto di duro lavoro, reso ancora più difficile dalla pandemia che ha complicato tutti i piani ma non ha scalfito l'entusiasmo e la voglia di emergere della Cappellone e di tutte le atlete e gli atleti che indossano i colori biancorossi.

Il cuore, la caparbietà, la grinta, l'hanno fatta da padrone e sono arrivati risultati straordinari come questo ottenuto dalla giovane e promettente nuotatrice abruzzese in forza alla società del presidente Tucci.

"La gara di Savona è stata un susseguirsi d emozioni - spiega il tecnico Manuela Simeoni - sia io che Francesca Di Chiacchio siamo orgogliose di quanto fatto, sia in Liguria ma in generale durante tutta la stagione. Un ringraziamento voglio rivolgerlo a Vanessa per i grandi traguardi raggiunti, alla società H2O Sport per il sostegno quotidiano e la fiducia, consapevole che il meglio deve ancora venire. Lavoreremo per arrivare sempre più lontano e regalare alla nostra società tanti altri risultati di rilievo". (ANSA).