Comunali:Salvini,obiettivo centrodestra unito a guida Lega

(ANSA) - PESCARA, 05 LUG - "Ho convocato domani l'ultima riunione del centrodestra. Pd e M5s vanno divisi sostanzialmente dappertutto. L'obiettivo è che la Lega guidi un centrodestra compatto per un cambiamento a Roma, a Milano, a Napoli, a Torino e così via. Queste firme sulla giustizia mi dicono che c'è tanta voglia di cambiamento: meno tasse, meno burocrazia, certezza della pena e i sindaci giusti al posto giusto. Perché i fondi europei verranno spesi soprattutto dai sindaci. Quindi avere sindaci onesti e competenti sarà fondamentale". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a Pescara per promuovere la raccolta firme per il referendum sulla riforma della giustizia.

