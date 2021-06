Incendio nella Riserva Dannunziana di Pescara

(ANSA) - PESCARA, 15 GIU - Un incendio si è sviluppato intorno alle 9 nella Riserva naturale Pineta Dannunziana a Pescara. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno chiamato i Vigili del fuoco, subito arrivati con due squadre e cinque mezzi dal vicino Comando provinciale in viale Pindaro. Sul posto anche le forze dell'ordine. Le fiamme sono state domate e ora si sta procedendo alla bonifica. In fumo un'area di sottobosco e qualche albero. Si indaga per capire l'origine del rogo, dopo un episodio analogo di due settimane fa nella stessa zona. (ANSA).