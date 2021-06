Nuoto:zona bianca, Pinguino Village riparte anche al coperto

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 09 GIU - Al via la stagione 2021 del centro sportivo Pinguino Village di Avezzano che da domani, dopo una lunga attesa, riapre le porte ai cittadini della Marsica. A consentire la partenza anticipata, rispetto alla data del primo luglio, inizialmente stabilita dal Governo, l'entrata in zona bianca della regione Abruzzo.

"Questo nuovo avvio è la risposta migliore alle tante persone che ci chiedevano quando saremmo tornati - spiegano il presidente, Daniela Sorge e il direttore sportivo, Nazzareno Di Matteo - un giorno tanto aspettato che è il riflesso di una situazione generale che va decisamente migliorando e che ci riporta, un passo alla volta, verso la normalità, nonostante le grandi difficoltà del periodo e la situazione degli impianti sportivi in tutto il Paese".

La road map della Pinguino è ben definita: il solarium con la piscina scoperta è già attivo dal 2 giugno, mentre da oggi tornano le lezioni di acqua fitness e il nuoto libero, nella piscina coperta. Da lunedì 14 giugno, poi, ricominciano i corsi di nuoto e contestualmente parte il centro estivo".

"C'è tanta voglia di riprendere le attività da parte di adulti e bambini - continuano - in questi mesi abbiamo lavorato per poter garantire i nostri servizi in completa sicurezza.

Quest'anno c'è anche una zona bar completamente rinnovata, dove organizzeremo, in collaborazione con i nuovi gestori, molti dei nostri eventi estivi. Siamo fiduciosi che da qui si possa ripartire per fare grandi cose insieme". (ANSA).