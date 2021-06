L'Aquila sul podio al concorso internazionale di merletto

(ANSA) - L'AQUILA, 08 GIU - Grazie a un'insegnante, merlettaia per passione da sessant'anni, L'Aquila si classifica terza a Sansepolcro nel concorso internazionale di merletto "INT3CCI 2021 - Ecologia e Spiritualità", organizzato dall'Associazione "Il merletto nella città di Piero" e dal Comune di Sansepolcro. La signora Rita Fattore, presidente dell'associazione "Il miracolo bianco delle mani", ha conquistato il "fusello" di bronzo realizzando un merletto in punto antico aquilano di forma ovale, di circa 40 x 25 cm, che ha richiesto l'utilizzo di oltre 600 fuselli, con cui è stato intrecciato un sottilissimo filo di seta. "Serenità", in attinenza al tema indicato dagli organizzatori, è il titolo dell'opera, che ha partecipato, con altre 24 creazioni giunte anche dall'estero, a un evento nato per valorizzare l'arte del merletto tra cui quello a fuselli, arte per la quale L'Aquila è stata più volte premiata.

L'associazione "Il miracolo bianco delle Mani" partecipa, con altre 24 comunità di merletto in tutta Italia e con il supporto del Comune dell'Aquila, al progetto di riconoscimento del merletto quale bene immateriale dell'umanità Unesco, in particolare per la valorizzazione, la conservazione e la trasmissione alle giovani generazioni del punto antico aquilano, che esiste all'Aquila dalla seconda metà del 1400. (ANSA).