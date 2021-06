Papa: mercoledì in udienza delegazione diocesi Teramo-Atri

(ANSA) - PESCARA, 07 GIU - Nella mattina di mercoledì 9 giugno 2021 una delegazione della Diocesi di Teramo-Atri, guidata dal vescovo Lorenzo Leuzzi, sarà ricevuta in udienza generale da papa Francesco nella Città del Vaticano. Il presule aprutino sarà accompagnato da una folta rappresentanza del mondo dell'istruzione e da numerosi dirigenti scolastici del territorio. L'imminente incontro con il Pontefice nasce infatti dall'iniziativa promossa nel Natale 2020 dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, quando in concomitanza con il disvelamento al mondo del presepe artistico di Castelli in Piazza San Pietro venne lanciato il concorso "Un presepe per il Mondo", occasione per fare riflettere gli alunni delle scuole sul significato del presepe quale simbolo di fratellanza e amicizia fra popoli in un momento di profonda solitudine e sofferenza legata all'emergenza Covid-19. Nel corso dell'Udienza Generale di mercoledì saranno inoltre consegnati al Papa gli atti del convegno "Con i giovani protagonisti nella storia. Gli adolescenti e il patto educativo e inter-generazionale" organizzato il 7 e 8 maggio scorsi dalla Diocesi e dall'Usr in preparazione all'ultima edizione della Veglia Mariana Internazionale dei Giovani di San Gabriele. La due giorni, nata come risposta a una sollecitazione proveniente proprio da papa Francesco sul rilancio della questione educativa nel mondo globalizzato, ha dato vita a un'esperienza intensa ed emozionante, di grande valore culturale e sociale (testimoniata dai contributi, tra gli altri, del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e del segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica mons. Vincenzo Zani), i cui tangibili risultati saranno da mercoledì affidati alle mani non solo del Pontefice, ma anche del ministro Bianchi che sarà incontrato a Roma nel pomeriggio. (ANSA).