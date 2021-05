Premio Flaiano: Pennacchi tra i 6 finalisti narrativa

(ANSA) - PESCARA, 28 MAG - I sei finalisti della sezione narrativa over 35 del Premio Flaiano sono: Silvia Avallone "Un'amicizia" - Rizzoli; Giosuè Calaciura "Io sono Gesù"- Sellerio; Marina Ceratto Boratto "La cartomante di Fellini"; Antonio Pennacchi "La strada del mare" - Mondadori; Gianni Solla "Tempesta Madre" - Einaudi; Mariapia Veladiano "Adesso che sei qui" - Guanda. Lo ha deciso la giuria tecnica del Premio Internazionale Flaiano di Narrativa composta da Renato Minore (Presidente), Raffaele Manica, Donatella Di Pietrantonio, Raffaello Palumbo Mosca, Fabio Bacà e Maria Rosaria La Morgia, dopo un attento e lungo lavoro, dato che l'edizione di quest'anno ha registrato un numero decisamente più alto e rappresentativo di romanzi in gara, ha selezionato i sei finalisti della sezione over 35.

E proprio da questi sei finalisti verrà decretata la terna finalista di autori che parteciperà al Premio Flaiano, il cui vincitore sarà scelto attraverso la votazione della giuria popolare dei cento lettori il 3 luglio a Pescara. (ANSA).