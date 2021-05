Morte Colacito:Odg, punto fermo storia giornalismo Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 21 MAG - Gianfranco Colacito "rappresenta un punto fermo nella storia del giornalismo abruzzese, soprattutto per quel che riguarda l'evoluzione delle agenzie di stampa: è stato, insieme a qualche altro collega, il fondatore dell'informazione primaria nella nostra regione". A parlare è il presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta, a proposito della scomparsa del giornalista a 81 anni.

"Ho lavorato con lui, in una piccola stanzetta, in via Tre Marie - ricorda Pallotta - poi in una sede più ampia in via Federico II, per oltre quindici anni. E' stato un maestro di giornalismo, ma anche di vita. Dietro la scorza di apparente burbero si celava un uomo di grande umanità, capace di ironia e di autoironia, un vero cavaliere errante".

L'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo esprime profondo cordoglio per la sua scomparsa e si stringe al dolore della moglie Anna e del figlio Flavio. (ANSA).