Leonardo: Mulè, punto di riferimento per difesa cyber

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè ha visitato con il presidente di Leonardo, Luciano Carta, il Security Operation Center (Soc) di Chieti, che progetta ed eroga servizi per la gestione della sicurezza informatica in Italia e all'estero.

Mulè ha avuto modo di visitare le sale operative e le infrastrutture digitali. Particolare attenzione è stata dedicata infine alla Cyber Academy di Leonardi. "La complessità dei sistemi di sicurezza e la necessità di mantenere un controllo sempre attivo rispetto a minacce nuove e trasversali, rende Leonardo un'azienda che deve essere presa come punto di riferimento per tutte le iniziative future finalizzate alla difesa cibernetica da attacchi di diversa gravità sia statuali sia non", ha detto il sottosegretari che, tra le deleghe ricevute dal ministro della Difesa, segue anche i temi relativi alla sicurezza cibernetica. (ANSA).