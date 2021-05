Giubileo movimenti ecclesiali Abruzzo e Molise a S.Gabriele

(ANSA) - ISOLA DEL GRAN SASSO (TERAMO), 19 MAG - Proseguono le celebrazioni giubilari nel Santuario di Isola del Gran Sasso (Teramo) per il centenario della canonizzazione di San Gabriele: sabato prossimo, 22 maggio, vigilia della solennità di Pentecoste, saranno le aggregazioni laicali delle diocesi Abruzzo e Molise ad incontrarsi nel santuario per la celebrazione giubilare.

Il programma prevede, a partire dalle ore 15, l'arrivo dei movimenti ecclesiali regionali a san Gabriele, dove troveranno i padri Passionisti disponibili all'ascolto delle confessioni.

Alle ore 18 ci sarà la celebrazione eucaristica preseduta da monsignor Claudio Palumbo, vescovo di Trivento e delegato della Conferenza episcopale abruzzese-molisana (Ceam) per il laicato.

Seguirà l'attraversamento della Porta santa e una preghiera davanti all'urna del santo. La messa delle ore 18 potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube della Diocesi di Teramo-Atri, sulle pagine Facebook "Chiesa di Teramo-Atri", "Santuario di San Gabriele dell'Addolorata" e "Chiese d'Abruzzo e Molise". (ANSA).