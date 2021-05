Termoli, un murale in porto dedicato a San Basso

(ANSA) - TERMOLI, 06 MAG - Un murale dedicato a San Basso, il santo patrono di Termoli, e protettore delle Genti di mare, sull'intera facciata del mercato ittico di Termoli. Il progetto sarà realizzato da due wtriters, Alessandro Cristina, ideatore dell'iniziativa, e l'abruzzese Andrea Danieli.

Lo ha annunciato questa mattina in conferenza stampa il sindaco insieme all'assessore comunale al Turismo e Cultura Michele Barile che hanno supportato l'idea di Cristina condivisa con l'Associazione armatori, il Mosaico e Circolo canottieri.

"E' un progetto che ci è piaciuto subito - ha dichiarato Barile - e rappresenterà una sorta di 'biglietto da visita' della città per i turisti che arriveranno in porto. Una vera e propria opera d'arte".

Cristina e Danieli daranno il via alla realizzazione del murale domani mattina e lo completeranno entro una settimana, in tempo per l'arrivo a Termoli del Giro d'Italia, il prossimo 14 maggio. (ANSA).