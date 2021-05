Incidenti stradali: si ribalta con auto e muore su A14

(ANSA) - CHIETI, 05 MAG - Un giovane di 29 anni originario del Venezuela ma residente a Città S. Angelo, Jorge Andres Amato, è morto la notte scorsa all'ospedale di Pescara dove era stato ricoverato in seguito a un incidente avvenuto lungo l'autostrada A/14 fra Pescara ovest e Francavilla al Mare in direzione nord poco dopo mezzanotte. Il giovane, dipendente di una società molisana che fa lavori di manutenzione in autostrada, era alla guida di un furgone quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi.

Soccorso dal 118 di Chieti è stato portato in ospedale a Pescara dove è morto in Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Pescara nord. (ANSA).