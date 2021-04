Il Basket Aquilano con ambizioni alla Coppa Centenario Fit

(ANSA) - L'AQUILA, 28 APR - Tutto pronto per il via della Coppa del Centenario Fip di C Gold, manifestazione ufficiale di categoria che vedrà al via domenica 2 Maggio ben 10 delle 16 squadre iscritte ad inizio stagione alla C Gold Marche, Abruzzo ed Umbria, mentre le restanti 6 hanno iniziato da marzo il loro percorso nel girone marchigiano-abruzzese del campionato per giocarsi il posto in palio dopo spareggio con la vincente del Lazio per l'accesso in Serie B.

La Coppa del Centenario, cui il Nuovo Basket Aquilano ha aderito al momento della scelta concessa dalla Fip tra questa manifestazione ed il campionato, ritenendo di maggiore garanzia la partenza agonistica a maggio a tutela ulteriore della salute dei propri tesserati, vedrà alla partenza anche Vasto Basket, Magic Chieti, Assisi, Valdiceppo Perugia, Foligno, Todi, Sambenedetto del Tronto, Osimo e Falconara.

Nella prima giornata subito un derby abruzzese al PalaAngeli, dove alle 18 l'attesa è tutta per l'incontro tra i padroni di casa ed i neroverdi del Magic Chieti. Il Nuovo Basket Aquilano, come da tradizione nei campionati di serie C finora disputati, si presenterà al via con un roster che farà affidamento quasi interamente al florido vivaio societario, da anni ai vertici del basket giovanile per qualità del lavoro svolto, con ben 11 elementi sui 14 della rosa provenienti dalla Scuola Minibasket L'Aquila. (ANSA).