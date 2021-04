Inaugurato a Montesilvano il Centro del Riuso

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 22 APR - È stato inaugurato alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, dell'assessore all'Igiene urbana Paolo Cilli e dell'ingegnere Nicola della Corina, responsabile dell'ATI Formula Ambiente e Sapi, il Centro del Riuso di Montesilvano, uno fra i primi in Abruzzo. Il centro, in via Nilo, è operativo il giovedì (dalle 15 alle 18) e il sabato (dalle 10 e alle 13) e potrà ricevere tutti quegli oggetti che i cittadini residenti non intendono più tenere nelle proprie abitazioni, ma che sono ancora in buone condizioni e che possono essere utili. Arredamento, giochi, attrezzi da ginnastica, libri, fumetti e altro possono essere portati al centro e lasciati in consegna agli operatori presenti che ne verificheranno a ricevibilità. Per il primo mese di attività, sarà possibile solo la consegna degli oggetti, dal 20 maggio, quando il deposito sarà ben fornito, sarà possibile anche ritirare gli oggetti che saranno dati gratuitamente, secondo il regolamento, a coloro che lo richiederanno. Nelle prossime settimane sarà anche disponibile un sito web dedicato per poter visionare gli oggetti in deposito e disponibili al ritiro.

"La giornata di oggi è molto importante per la nostra città - afferma il sindaco De Martinis - perché aggiungiamo un importante tassello a un percorso sulla sostenibilità ambientale che il nostro comune ha intrapreso da molto tempo. Oggi diamo la possibilità ai cittadini di liberarsi di oggetti che non usano più, magari dopo un trasloco o lo sgombero di una casa o un garage, e ad altri cittadini di poter ricevere gratuitamente cose che possono essere loro utili, a costo zero".

"Il materiale, mobili, e oggetti di uso domestico - afferma l'assessore Cilli -, conferito dai cittadini che vogliono cederlo sarà fotografato, catalogato ed esposto su internet. Una zona, invece, sarà espressamente dedicata all'infanzia, dai seggiolini per le auto ai seggioloni, dalle culle ai giocattoli.

Tutto ciò che sarà esposto e disponibile, sarà in perfette condizioni e non verranno accettati oggetti anche minimamente danneggiati. Agli oggetti sono stati assegnati dei punti fino a un massimo di 20 all'anno per ogni utente, per evitare che siano sempre le stesse persone a ritirare gli oggetti". (ANSA).