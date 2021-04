Turismo: L'Aquila,scorsa estate boom,smart city e tradizione

(ANSA) - MILANO, 20 APR - "La scorsa estate abbiamo avuto un boom di turisti incredibile ma in qualche modo ce l'aspettavamo perché noi abbiamo sempre puntato sullo stile e la qualità della vita, l'aria buona, i ritmi giusti, tutti aspetti che la pandemia ha mostrato quanto siano importanti". Lo ha detto Pierluigi Biondi sindaco de L'Aquila, che parteciperà come Comune alla prossima edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in calendario dal 9 al 14 maggio in versione totalmente su piattaforma.

Anche la Regione Abruzzo sarà presente alla Bit Digital Edition. "Siamo ormai a 2 anni da quello che io definisco il nostro anno zero, il 2019, dieci dopo il terremoto - ha aggiunto il sindaco - In quel momento abbiamo cominciato a raccontare una storia diversa, abbiamo smesso di richiamare il cosiddetto turismo della tragedia e i visitatori non sono più venuti per guardare la devastazione e hanno riscoperto quante bellezze storiche, culturali, paesaggistiche offre il nostro territorio, che è pure all'avanguardia perché nella ricostruzione ci siamo voluti dare le linee guida di una Smart City". Rigidi protocolli sanitari (lo scorso anno per gli eventi legati alla millenaria celebrazione religiosa della Perdonanza Celestiniana erano stati introdotti anche i braccialetti elettronici), la città, insieme a tutta la Regione, si prepara quindi all'estate 2021. Puntando pure sulla sua offerta di spazi naturali incontaminati, sia sulla costa che all'interno, 'con un distanziamento sociale garantito'. "Qui sappiamo bene cosa vuol dire giocare con il rischio, ma dopo il terremoto non ci poteva certo spaventare la pandemia - ha detto Biondi - aggiungo solo che le misure di sicurezza sono state così rigide che nonostante il boom di presenze l'estate scorsa non c'è stato alcuna impennata nei contagi, il picco qui è stato poi, tra ottobre e novembre".

