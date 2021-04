Covid: Pescara, via libera Asl ad allenamenti individuali

(ANSA) - PESCARA, 17 APR - Il biancazzurri restano sotto sorveglianza sanitaria, così come comunicato dalla Asl nel giorni scorsi, ma con la possibilità, come da comunicazione giunta questa mattina, di allenamenti individuali nella struttura sportiva del DelfinoTrainingCenter a Marina di Città Sant'Angelo. Da domani, dopo il programmato giro di tamponi, i calciatori del Pescara divisi in gruppi da 6 torneranno sul campo in erba del DelfinoTrainingCenter per delle sedute di forza in attesa di nuove comunicazioni. Al momento restano positivi, come comunicato dalla società abruzzese 7 giocatori e un membro dello staff. (ANSA).