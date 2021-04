Ciclismo: nazionale paralimpica, il pensiero è per Zanardi

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 01 APR - Al termine del ritiro a Francavilla al Mare (Chieti) della nazionale italiana di paraciclismo non poteva mancare un pensiero per Alex Zanardi: "Alex per noi rappresenta tanto - spiega il capitano Pierpaolo Addesi - è un amico importante, la situazione non è delle migliori, ma è un lottatore. A me e a tutti noi della nazionale manca molto".

Anche il ct azzurro Mario Valentini dedica un pensiero a Zanardi: "Undici anni insieme a noi con la nostra nazionale, Alex è un grande lottatore, è uno di noi ma sono sicuro che diventerà il simbolo del nostro movimento paralimpico".

La preparazione e la programmazione della nazionale italiana verso le Paralimpiadi di Tokyo 2021 (tra fine agosto e inizio settembre) passeranno necessariamente per i Campionati Italiani su strada a Marina di Massa in Toscana l'11 aprile, la prova di Coppa del Mondo a Ostenda in Belgio tra il 6 e il 9 maggio e i Mondiali a Cascais in Portogallo tra il 9 e il 13 giugno. Quasi certo lo slittamento a data da destinarsi dell'unica prova di Coppa del Mondo in Italia, tra Bassano del Grappa e Marostica, che si sarebbe dovuta svolgere tra il 13 e il 16 maggio in Veneto. (ANSA).