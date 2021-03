Incendio in centro a Pescara,in fiamme capannone abbandonato

(ANSA) - PESCARA, 03 MAR - Nel primo pomeriggio un incendio si è sviluppato all'interno di un capannone abbandonato dell'ex Fea nel centro di Pescara, in via Foscolo. Il denso fumo nero sprigionatosi da un cumulo di rifiuti andato a fuoco ha allarmato i residenti che hanno allertato i Vigili del fuoco, subito intervenunti per domare il rogo. Sono in corso accertanti per stabilire le cause. (ANSA).