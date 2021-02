Sanità: Abruzzo, ecco idonei a Direttore amministrativo Asl

(ANSA) - PESCARA, 27 FEB - La Giunta regionale dell'Abruzzo, con apposita delibera del 22 febbraio, ha formalizzato l'elenco degli idonei all'incarico di Direttore Amministrativo presso le aziende sanitarie locali, all'esito del lavoro di valutazione delle istanze dei candidati definito dalla Commissione ex Dgr n.

865/20.

Tale incarico è vacante alla Asl di Lanciano Vasto Chieti: a dicembre, infatti, il gip del Tribunale di Chieti Luca De Ninis ha disposto la sospensione per 12 mesi di Giulietta Capocasa dall'ufficio pubblico di direttore amministrativo, misura richiesta dal pm Giancarlo Ciani, titolare dell'inchiesta che a fine ottobre portò all'arresto per corruzione del primario della Cardiochirurgia.

Ecco l'elenco degli idonei: Alpe Valter, Ambrosj Lucio, Baci Riccardo, Brusca Vincenzo, Buttinelli Maria, Calvetta Bruno, Cattani Alessandra Carlo, Cavicchini Gianna, Cenciarelli Sabrina, Centini Giacomo, Chiarelli Giovanni Berardino, Cianci Alberto, Ciato Leopoldo, Coppola Laura, Costantino Daniela, Di Giosia Maurizio, Di Giovanni Simona, Di Giulio Eleonora, Di Lorenzo Maria, Di Rocco Stefano, Di Salvo Loredana, Di Virgilio Emidio, Farinella Giovanni, Fico Giuseppe, Figorilli Laura, Gerli Massimiliano, Grippa Giampaolo, Guadagnino Luigi, Gualano Annamaria, Kofler Christian, Mangione Patrizia, Marcone Francesco, Mariani Maria, Marras Andrea, Meloni Mariano, Michitelli Vero, Mincione Angelo, Mizzoni Manuela, Niutta Giancarlo, Pagliafora Alberto, Panizzoli Giuseppina, Paoli Riccardo Mario, Piccari Dino, Piccoli Mazzini Mario, Pintor Giuseppe, Porcu Carlo, Rado Vania, Rancitelli Francesca, Santarelli Franco, Seazzu Chiara, Sestito Angelo Vittorio, Sgroia Maurizio, Spadano Stefano Maria, Stroppa Giovanni, Terruggi Claudio, Viggiano Ivan, Volpini Roberta, Zappalà Paolo.

(ANSA).