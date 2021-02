Giovanni Vernia e Walter Nanni ospiti a "Interno 8"

(ANSA) - PESCARA, 11 FEB - Sono il comico Giovanni Vernia e l'attore e regista Walter Nanni i due ospiti di "Interno 8" nella puntata in onda venerdì 12 febbraio, alle 21, su Rete8, rete8.it e sulla pagina Facebook di Rete8 (facebook.com/Rete8).

Giovanni Vernia parlerà della sua nuova avventura televisiva in Rai, dal prossimo 27 febbraio al 6 marzo, quando sarà al timone del PrimaFestival, anteprima dedicata al Festival di Sanremo. Con Walter Nanni si parlerà dei reportage e delle opere girate in Europa, Africa e America del Nord su temi come la lotta alle mafie, l'emigrazione e la difesa dell'ambiente, fino alla recente rinascita di Palazzo Ricci a Casoli (Chieti) di cui Nanni ha curato le riprese e interpretato lo spot.

A condurre, come sempre, la giornalista Paola De Simone, supportata dal collega Luca Pompei; accanto a loro l'attrice Tiziana Di Tonno, il 'musico felice' Alessandro De Berardinis e il pizza-chef Luciano Passeri. Telespettatori e webspettatori come di consueto potranno intervenire scrivendo a interno8@rete8.it o attraverso le pagine Facebook di "Interno 8" e Rete8, dove il programma sarà trasmesso in diretta. (ANSA).