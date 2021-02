Vaccini: Marsilio, bene Piano, sconfitti dissennati novax

(ANSA) - PESCARA, 03 FEB - Il Piano vaccini in Abruzzo è partito e sul portale sono migliaia le prenotazioni. Per questo il presidente della Regione Marco Marsilio spiega che "è un'ottima notizia perché un piano di vaccinazione funziona se la vaccinazione viene fatta in maniera massiccia da parte della popolazione. Il primo vero rischio che dovevamo superare nella campagna vaccinale poteva essere la diffidenza della popolazione magari anche dopo qualche anno che dissennate campagna novax che come dire.. avevano inquinato un po' il di battito pubblico sull'efficacia e sulla sicurezza dei vaccini".

Per Marsilio insomma "La piattaforma ha raccolto già questi numeri importanti, siamo pronti a partire, lo faremo andando sul territorio. La vaccinazione della popolazione interessata non si può fare soltanto degli ospedali, ma verranno messi a disposizione tutta una serie di strutture: stiamo lavorando con le amministrazioni a partire da quelle regionali, quelle aziendali, delle asl, anche con il coinvolgimento dei comuni, dei medici di medicina generale, che nel frattempo stiamo vaccinando, e quindi questo incrementerà la capacità di vaccinazione. Per altro stiamo anche cominciando a reclutare i vaccinatori, attendendo che da parte del commissario Arcuri arrivino i vaccinatori che sono stati reclutati attraverso i bandi nazionali: speriamo che funzioni, che ci siano davvero che ci diano le risorse per poter fare questa campagna" (ANSA).