Covid: peggiorano dati Abruzzo, 449 casi e aumento ricoveri

(ANSA) - PESCARA, 03 FEB - Continuano a peggiorare i numeri dell'emergenza coronavirus in Abruzzo. Sono 449 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. E' il dato più alto del 2021 e tra i più alti degli ultimi due mesi. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 4.336 tamponi molecolari: è risultato positivo il 10,36% dei campioni. Quattro i decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.482. Continuano ad aumentare i ricoveri, che passano dai 458 di ieri ai 474 di oggi.

La località con più nuovi casi è ancora una volta Pescara, con 68 contagi recenti. Il dato sale ad oltre 150 se si considerano anche Chieti, Montesilvano, Spoltore, San Giovanni Teatino e Francavilla. Gli ultimi numeri, infatti, confermano come l'area metropolitana sia la zona più colpita. A livello provinciale, l'incremento più consistente si registra nel Pescarese (+173), seguito dal Chietino (+124), dal Teramano (+78) e dall'Aquilano (+50).

I nuovi positivi hanno età compresa tra 4 mesi e 90 anni.

Quelli con meno di 19 anni sono 109: 10 in provincia dell'Aquila, 37 in provincia di Pescara, 33 in provincia di Chieti e 29 in provincia di Teramo. I quattro decessi, tre dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 59 e 89 anni: due in provincia di Pescara, una in provincia di Teramo e una in provincia di Chieti.

Gli attualmente positivi sono 10.019 (-43 rispetto a ieri): 427 pazienti (+13) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 47 (+3, con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.545 (-59) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 32.162 (+488). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 1.712 test antigenici. (ANSA).