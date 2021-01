Sci fondo: a Capracotta campionati regionali

(ANSA) - CAPRACOTTA (ISERNIA), 26 GEN - Si è disputata domenica scorsa a Prato Gentile la prima gara regionale di sci di fondo della stagione 2020/21: la manifestazione già in programma il 29 dicembre scorso fu annullata per il blocco anticovid-19 della Fisi alle gare di calendario regionale.

Autorizzata lo scorso 07 gennaio, senza la partecipazione delle categorie U8 e U10, come da disposizione Fisi che prevedeva la sospensione dell'attività per queste categorie, la gara ha visto ai nastri di partenza gli atleti, delle categorie U12, U14, U16, U18, Senior e Master, appartenenti a sei Sci Club di tre Comitati Regionali. Tutti gli atleti hanno affrontato le due prove di gara, qualifica e batterie finali, sapendo che c'erano due ostacoli in più da affrontare, il vento che rallentava e la neve che limitava nella visuale. Questi i risultati delle diverse categorie.

Giovani/Seniores maschile: 1) Tognetti Angelo (2004), Winter Sport Club Subiaco; 2) Di Iulio Mirko (2003), Sci Club Barrea; 3) Tozzi Gianmarco (2004), Winter Sport Club Subiaco.

Giovani/Seniores femminile: 1) Angelaccio Maria (2004), Sci Club Capracotta; 2) Di Giacomo Cecilia (2004), U.S. Pescocostanzo; 3) Trozzi Francesca (1987), U.S. Pescocostanzo. U16 Allievi maschile: 1) Di Santo Leonardo (2005), Sci Club Opi; 2) Di Bucci Andrea (2005), Sci Club Capracotta; 3) Acqui Andrea (2005), Winter Sport Club Subiaco. U16 Allievi femminile: 1) Donatelli Stefania (2005), US Pescocostanzo; U14 Ragazzi maschile: 1) Tozzi Tommaso (2007), Winter Sport Club Subiaco; 2) Cera Daniele (2007), Sci Club Barrea; ;3) Paglione Samuele (2007), Sci Club Capracotta; U14 Ragazzi femminile: 1) Di Tanna Claudia (2007), Sci Club Capracotta; 2) Paglione Ilaria (2008), Sci Club Capracotta; 3) Trozzi Alessia (2007), US Pescocostanzo; U12 Cuccioli maschile: 1) Carlini Ludovico (2008), Sci Club Capracotta; 2) Del Sangro Ennio (2010), US Pescocostanzo; 3) Cera Nicolò (2010), Sci Club Barrea; U12 Cuccioli femminile: 1) Di Tanna Silvia (2009), Sci Club Capracotta; 2) Campana Allegra (2009), Sci Club Opi; 3) Serone Gaia (2009), Sci Club Opi. Le premiazioni, come da protocollo, si sono svolte all'aria aperta, sul campo di gara. (ANSA).