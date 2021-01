Covid: scuola San Vito, nessun allarme dopo contagi

(ANSA) - SAN VITO CHIETINO, 23 GEN - Dopo qualche caso positivo al Comprensorio 1 di San Vito Chietino negli ultimi giorni si è creato un po' di allarme fra i genitori dei bambini nonostante la situazione sia sotto controllo. Come spiega il dirigente scolastico Simona Di Salvatore, sono state quattro le positività registrate: uno studente positivo alla scuola media di San Vito; un bambino positivo alla scuola dell'infanzia di Treglio; una positività alla primaria di Rocca San Giovanni (di una bambina che era già da tempo a casa) e un docente positivo alla media di San Vito.

"Tutti i plessi interessati dalle positività - spiega il dirigente scolastico - sono stati sottoposti a santificazione e le classi della media e della scuola dell'infanzia poste in quarantena come da protocollo ASL - considerando poi che la media di San Vito per due giorni su ordinanza comunale è stata chiusa. Le quarantene delle due classi terminerà il 27 gennaio, ma io voglio rassicurare sul fatto che la situazione è sotto controllo e che nelle nostre scuole, oltre ad aver sanificato tutti i plessi, sono seguite scrupolosamente le disposizioni dell' uso di mascherine, igienizzanti e distanziamento nel corso delle lezioni. I rapporti con la Asl sono costanti e continui".

Da lunedì i ragazzi delle classi non interessate dalle quarantene saranno regolarmente a scuola. (ANSA).