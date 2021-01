Nuoto: gare in Abruzzo dopo mesi, sostegno da ex campioni

(ANSA) - CELANO, 20 GEN - C'è anche l'incoraggiamento e il plauso via social di due ex campioni come Massimiliano Rosolino e Marco Orsi ai dirigenti del Team Centro Italia di Celano che hanno organizzato per il 30 e 31 gennaio una gara di nuoto valida per conseguire i tempi di qualifica ai Criteria Nazionali Giovanili in programma ad aprile: dopo diversi mesi di stop a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal Covid si torna così a gareggiare anche in Abruzzo.

Si tratta di una notizia che riempie di gioia sopratutto gli atleti dopo una inattività di quasi undici mesi per quanto riguarda le gare in vasca corta (25 metri): l'ultima gara disputata sotto l'egida della Fin in Abruzzo risale al febbraio 2020, mentre per quanto riguarda la vasca lunga (50 metri) parliamo di agosto scorso.

La prova tempi organizzata dal Team Centro Italia a Celano sarà riservata alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Junior e Cadetti. Il Team Centro Italia ha sostenuto grandi sacrifici per poter organizzare la manifestazione. (ANSA).