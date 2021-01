Rigopiano: il monumento sarà inaugurato in Primavera

(ANSA) - FARINDOLA, 18 GEN - "Abbiamo deciso che il monumento si farà in primavera e questa mattina abbiamo cercato di eliminare le problematiche organizzative e burocratiche che hanno riguardato l'iter e ho proposto al Comitato una delocalizzazione del simbolo della memoria, ovviamente andando a prevenire i rischi valanghe e altri problemi". A riferirlo è il sindaco di Farindola (Pescara) Ilario Lacchetta al termine di un incontro in Comune, tenutosi questa mattina, con gli appartenenti al Comitato delle Vittime di Rigopiano per parlare del monumento commemorativo che sorgerà nei pressi del luogo della tragedia.

"Abbiamo poi come Comune proposto - ha aggiunto il sindaco - che la nuova Piazza che sorgerà nei pressi del Municipio sara intitolata alle 29 vittime della tragedia. Una idea che è stata raccolta con entusiasmo dal Comitato perché sarà una piazza simbolo della nostra comunità che contempli il ricordo delle vittime". (ANSA).