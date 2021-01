Acqua:ACA ricorre a Tar contro Garante Concorrenza per multa

(ANSA) - PESCARA, 13 GEN - L'ACA presenterà ricorso al TAR del Lazio contro la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato per la sanzione comminata da oltre 300 mila euro.

L'azienda fa sapere che "L'AGCM ha ritenuto di censurare l'iniziativa assunta nell'anno 2018 - dal Consiglio di Amministrazione in carica al tempo - e consistita nell'attivazione di una copertura assicurativa per le perdite occulte subite dai consumatori. Valutato il contenuto complessivo del provvedimento, ACA Spa ritiene di dover avversare la decisione dell'AGCM nelle sedi preposte e di rimettere alla valutazione dell'Autorità giurisdizionale la correttezza e legittimità dello stesso". (ANSA).