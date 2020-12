Chieti, defibrillatore da gennaio alla Villa Comunale

(ANSA) - CHIETI, 30 DIC - Sarà installato a gennaio alla Villa comunale di Chieti il defibrillatore che la 'Serpellini Clima', ditta che opera da oltre 50 anni nel campo della termomeccanica e della climatizzazione, ha donato alla presidenza del Consiglio comunale di Chieti. Il defibrillatore è stato consegnato da Stefania Serpellini, titolare della ditta, al sindaco Diego Ferrara e al presidente del Consiglio comunale Luigi Febo. "Esiste una rete di città cardioprotette in cui Chieti potrà entrare - ha detto Ferrara presentando l'iniziativa - Ci auguriamo di collocare altri defibrillatori sul territorio, perché spesso la presenza di questi dispositivi rende possibile salvare vite e ringraziamo di cuore questa azienda per il gesto di generosità e cura verso la nostra città".

"Ci è stato spiegato che un intervento precoce con un dispositivo come il Lifepak Cr2, da parte di passanti o vicini, potrebbe salvare almeno il 45% delle persone colpite - hanno sottolineato Febo - Per questo ringraziamo davvero di cuore i donatori di questo dispositivo, con l'impegno a collocarne altri sul territorio".

"Dopo gli avvenimenti che ci hanno tanto segnato in questo 2020 - ha commentato Stefania Serpellini - non potevamo che dare priorità più che mai alla salute, pensando di sostenerla concretamente". (ANSA).