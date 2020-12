Maltempo, stop motonave da Termoli per Isole Tremiti

(ANSA) - TERMOLI, 28 DIC - Vento forte, mare in burrasca, pescherecci in parte rimasti in porto, mareggiate sul lungomare di Termoli, collegamenti interrotti tra lo scalo molisano e le Isole Tremiti (Foggia). L'ondata di maltempo ha investito la costa molisana dalla mattinata di oggi intensificandosi nel pomeriggio. La Capitaneria ha emesso un avviso di burrasca valido fino alla mezzanotte che prevede vento da sud forza 9. Le raffiche di vento hanno fatto cadere alberi: la provinciale 113 che collega Montecilfone a Montenero di Bisaccia (Campobasso) nel primo pomeriggio è stata bloccata da un grosso arbusto caduto sulla sede stradale. L'intervento dei Vigili del Fuoco di Termoli e del Distaccamento di Santa Croce di Magliano (Campobasso) ha permesso il ripristino della viabilità. (ANSA).