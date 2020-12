Imprese: online il nuovo sito di Abruzzo sviluppo

(ANSA) - PESCARA, 16 DIC - Nuovi contenuti informativi, una veste grafica completamente rinnovata, e in home page un breve video emozionale sulle potenzialità dell'Abruzzo, che ben sintetizza gli obiettivi e le linee programmatiche della nuova governance: è online il nuovo sito web di Abruzzo Sviluppo Spa, la società in house di Regione Abruzzo per lo sviluppo di impresa e l'attrazione di investimenti. L'indirizzo non cambia: www.abruzzosviluppo.it.

"'Abruzzo, un buon posto per crescere' - afferma il presidente del Consiglio di amministrazione, Stefano Cianciotta - è lo slogan che abbiamo scelto per presentare il nuovo sito di Abruzzo Sviluppo, da oggi on line. Lo slogan dà il senso del percorso che il Consiglio di Amministrazione vuole intraprendere, per fare della nostra Agenzia un vettore non solo di sviluppo e di crescita, ma anche uno spazio di promozione dell'Abruzzo, che deve tornare ad attrarre investitori anche in funzione della straordinaria qualità della vita che questa regione offre".

"L'Abruzzo per fortuna ha un giacimento industriale importante sul quale negli ultimi anni si sono innestati nuovi cluster di sviluppo: scienza della vita e farmaceutico sono fondamentali ed hanno registrato un +600 milioni di euro di export già nel periodo pre-Covid; il Polo Agroalimentare è molto importante, così come l'Automotive. Favorire l'integrazione tra industria, ambiente e cultura - conclude Cianciotta - è uno dei principali obiettivi di questo Consiglio di amministrazione".

(ANSA).