Creatività e integrazione, l'arte non si ferma

(ANSA) - PESCARA, 15 DIC - Quasi 70 pagine con i momenti salienti dei Laboratori artistici nel corso degli oltre 100 incontri in 5 Comuni della provincia di Pescara. Così, con una pubblicazione che sostituisce il convegno, saltato per l'emergenza sanitaria, l'Associazione Arte Suoni Colori traccia un bilancio del Progetto "Creatività e Integrazione: Crea.Art.Net", avviato nel 2019. Foto scattate nel pieno del momento creativo accanto alla descrizione delle iniziative: il successo del Progetto è stato l'abilità di mettere in relazione generazioni diverse all'insegna dell'Arte. Si sono susseguiti: Laboratorio di Tessitura con 'Filiforme' di Valeria Belli; "Il Circo è di Tutti" con Valentina Flò e Cristiano Coia del Circo TiC - La Tenda in Circolo; il Laboratorio di Musicoterapia con Rogerio Celestino e Sara Tatoni dell'Associazione Clave de Sol; il Laboratorio di Teatro e Lettura Espressiva con Fiorella Paone e Marcello Sacerdote (CuntaTerra); il Laboratorio di Lavorazione del Cuoio con Francesco Russo, affiancato dal volontario Marco Leombruni; il Laboratorio di Ceramica di Giuseppe Liberati; 'Psicologi per i Popoli - Abruzzo e tutti i suoi volontari', con Ilenia Masci, per il Laboratorio "Mi ascolti quando parlo?"; il Laboratorio di Erboristeria e Cosmesi Naturale di Anna Rapposelli; l'Associazione Gianni Silvidii (A.G.S., partner di Progetto) con Monica Abbonizio, Ilaria Contini, Silvia Pasqualone e Carla Paciello, e tutti i volontari per il Laboratorio di Cineforum "Ieri & oggi a confronto" e le proiezioni estive del "Cinema all'aperto in provincia"; il Laboratorio di Arti Visive con Maria Fanizzi in collaborazione con Stefania Silvidii, presidente di Asc..Nonostante la pausa forzata, le attività hanno subito una battuta d'arresto solo temporanea:si è deciso di intervenire anche sui disagi generati dalla pandemia, come l'associazione si era proposta di fare sin dall'inizio per le difficoltà sociali dei piccoli paesi. L'opuscolo, presto disponibile in biblioteche, scuole e nei Comuni di Carpineto della Nora, Civitaquana, Montebello di Bertona, Rosciano e Brittoli, è il biglietto da visita ideale in attesa della ripresa delle attività".. (ANSA).