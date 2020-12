Nasce l'e-commerce il Buono d'Abruzzo

(ANSA) - TERAMO, 03 DIC - Per soddisfare la richiesta di tutti gli appassionati dei sapori abruzzesi, dei turisti nostalgici e di chi è cresciuto all'ombra del Gran Sasso e adesso vive fuori regione, è nata l'idea dell'e-commerce ilbuonodabruzzo.it ad opera della Macelleria km 431, la boutique della carne che i fratelli Pasquale, Manuel e Davide Peca hanno aperto ad Alba Adriatica (Teramo).

Sul bancone, o meglio a portata di click, si trovano i gustosi arrosticini di pecora - ancora tagliati a coltello ad opera di un gruppo di donne che lo fa come tradizione vuole - ma anche salumi e sfiziosità abruzzesi insieme ai migliori tagli di carne provenienti da tutto il mondo. L'idea vuole soddisfare i palati di quanti, in trasferta nel territorio, hanno mangiato il piatto di carne della tradizione locale e che, al rientro, desiderano continuare a gustare le inconfondibili "rustelle". Oltre agli arrosticini, di diverse varianti, non mancano i tagli di carne pregiata, per chi volesse a casa una bistecca di Scottona o Fassona, una costata di Sashi Beef o di Manzetta Prussiana, un T-bone di Rubia Gallega o un'entrecote di Kobe. Tutto ordinabile online su ilbuonodabruzzo.it, con consegne rapide e refrigerate che mantengono tutta la freschezza ed il gusto del prodotto.

Presto online ci saranno anche video tutorial per cucinare al meglio i tagli speciali di carne, nella sicurezza delle mura domestiche. (ANSA).