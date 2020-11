Chef Zonfa contro la contraffazione dei prodotti italiani

(ANSA) - L'AQUILA, 17 NOV - Lo chef stellato William Zonfa protagonista del progetto anti contraffazione dei prodotti gastronomici italiani nei paesi Bassi, con una E-Masterclass. La Camera di Commercio italiana per l'Olanda, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi delegazione paesi Bassi, ha organizzato un incontro online tra lo chef William Zonfa e trenta cuochi, di origine italiana o di ristoranti italiani in Olanda, per sensibilizzare all'uso dei prodotti di qualità e per difendersi dagli inganni commerciali sulle materie prime provenienti dall'Italia. Nella E- Masterclass lo chef si esibito con due ricette, preparate al momento: involtino di spigola in crosta di patate su letto di ceci e spaghetti con zucchine e zafferano, accostato con un carpaccio e maionese di gamberi. Per entrambi i piatti, lo chef ha utilizzato prodotti del territorio abruzzese: olio, fagioli, pomodori, zafferano, pasta di primo grano, patate a pasta gialla, spigole del mar adriatico. Lo chef, durante la dimostrazione, ha svelato i trucchi per riconoscere la qualità dei prodotti e le modalità di cottura e conservazione per mantenere intatte le caratteristiche delle materie prime. Tra le dritte date dello chef c'è: il colore della pasta artigianale, la consistenza della patata, la riduzione di aceto balsamico non industriale e il riutilizzo delle teste di gambero per creare una maionese. Un progetto concreto, che mette in contatto i cuochi di ogni genere con la qualità dell'alta cucina, che si basa sulla semplicità. "Il prodotto di qualità è eccellente già all'origine"- ha detto lo chef- "per conoscere il prodotto di qualità, bisogna imparare a rifornirsi dai produttori diretti: agricoltori, allevatori e artigiani delle gastronomia. Anche le piccole realtà sono oggi attrezzate per l'esportazione dei prodotti all'estero". Per l'entusiasmo dei cuochi, la Camera di Commercio italiana d'Olanda ha annunciato la replica dell'e-masterclass. (ANSA).