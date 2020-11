DR Automobiles Groupe, ottobre conferma momento di crescita

(ANSA) - ISERNIA, 07 NOV - Dopo il + 192% di settembre, l'ottobre 2020 conferma il trend positivo di DR Automobiles Groupe. L'apprezzamento per gli ultimi modelli della gamma DR - DR 5.0 e DR F35 - ha fatto da traino ai numeri dell'intero gruppo. L'immatricolato complessivo va infatti equamente suddiviso tra il brand DR e quello EVO. All'interno dei due brand il mix per modello è molto equilibrato. A dimostrazione del fatto che i tre SUV della gamma DR e i quattro di quella EVO soddisfano le esigenze di profili diversi, in virtù delle specifiche caratteristiche di ognuno di essi. Come sempre l'alimentazione bimodale benzina/GPL è stata quella prediletta dai clienti DR/EVO con un netto 96% rispetto al 3,5% di full electric, comunque in crescita rispetto ai mesi precedenti. Sono stati prorogati anche per novembre gli eco incentivi sia DR che EVO per chi ha un usato da rottamare con più di 10 anni di "anzianità". Vanno dai 1000 ai 2000 euro per le versioni benzina e bimodali, fino ai 10.000 euro per il full electric (EVO Electric).

La prima settimana di novembre ha per il momento confermato l'andamento degli ultimi due mesi. Il risultato finale dipenderà molto da quanto le misure restrittive previste dall'ultimo Dpcm, entrate in vigore dalla mezzanotte di oggi, influenzeranno il mercato automotive. (ANSA).