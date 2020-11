Covid: a Campli spesa a domicilio per anziani e disabili

(ANSA) - CAMPLI, 02 NOV - Spesa e farmaci a domicilio per anziani e disabili. Torna attivo da oggi nel Comune di Campli il servizio di consegna di prodotti alimentari, beni di prima necessità e farmaci per le persone anziane, con più di 75 anni, e disabili gravi. Il servizio - promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con il nucleo comunale di Protezione Civile - sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 su prenotazione. "Con l'aggravarsi della crisi Covid-19, e alla luce dei nuovi Dpcm abbiamo ritenuto necessario riattivare questo servizio così importante per le fasce più deboli e vulnerabili della popolazione" ha detto il sindaco Federico Agostinelli. (ANSA).