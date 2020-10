Covid: Asl Chieti, aumento ricoveri e più posti letto

(ANSA) - CHIETI, 29 OTT - L'Asl Lanciano Vasto Chieti ha messo in atto una riorganizzazione per aumentare il numero dei posti letto alla luce dell'aumento ogni giorno dei ricoveri per Covid in provincia di Chieti. Attualmente sono circa 80, l doppio rispetto a venerdì scorso, ma il numero aumenta di ora in ora, i pazienti positivi con sintomi ospitati nei reparti degli ospedali di Chieti e Vasto. E aumenta costantemente la pressione sui Pronto soccorso e il lavoro delle équipe del 118. In particolare nell'ospedale ''SS. Annunziata'' di Chieti saranno attivati in giornata ulteriori 18 posti letto di Medicina Covid, mentre altri 18 saranno destinati alla creazione di un'area per i casi Covid clinicamente sospetti. Saranno ampliati e ottimizzati gli spazi nel Pronto soccorso di Chieti e l'intera palazzina L, che ospita anche l'unità operativa di Malattie infettive, sarà destinata esclusivamente ad attività Covid, compresa un'area sub intensiva, a seguito di lavori di ristrutturazione. Per creare ulteriori spazi alcuni ambulatori saranno trasferiti nelle strutture distrettuali.

A partire da oggi riconversione della Rsa di Casoli, dove saranno ospitati i pazienti paucisintomatici o stabilizzati risultati positivi, mentre dal 4 novembre il Presidio territoriale di assistenza di Gissi sarà a disposizione dei cittadini positivi al test per Coronavirus privi di alloggio o che abbiano in casa persone fragili e non dispongano di spazi separati per trascorrere la quarantena senza metterle a rischio.

Se i numeri continueranno a crescere potrebbero essere temporaneamente ridotti i posti letto in Geriatria a Ortona, così da integrare la dotazione di personale necessaria per fare fronte alle necessità dei reparti Covid di Chieti. Intanto nell'area medica del ''Bernabeo'' di Ortona sono risultati positivi tre pazienti, subito isolati, che saranno trasferiti in giornata a Chieti. I tamponi al personale hanno dato esito negativo. In provincia di Chieti al momento sono 966 le persone in sorveglianza domiciliare da parte del Dipartimento di Prevenzione e 730 quelle attualmente positive. (ANSA)