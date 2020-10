L'Aquila,in piazza scendono i 'Ravv, Ristoratori Aq vs Virus'

(ANSA) - L'AQUILA, 28 OTT - "Nuovo Dpcm, dalla padella alla cenere": questo il messaggio che campeggiava su un carro funebre, con bara in esposizione, arrivato questa mattina in piazza Duomo a L'Aquila, a sostegno simbolico della protesta dei ristoratori contro la chiusura dei loro locali anticipata alle 18 dal nuovo Dpcm per contrastare la diffusione del Covid-19.

Le forze dell'ordine hanno presidiato la piazza dove si è svolta senza problemi la manifestazione organizzata dall'associazione 'Ravv - Ristoratori Aq vs Virus'. (ANSA).