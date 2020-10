Covid:Abruzzo oltre 5mila casi attivi,quasi +500% in un mese

(ANSA) - PESCARA, 28 OTT - Gli attualmente positivi al coronavirus, in Abruzzo, sfondano quota cinquemila: mai si erano registrati dati tanto elevati. Con 434 nuovi casi accertati nelle ultime ore, al netto delle guarigioni e dei decessi, si contano 420 pazienti in più rispetto a ieri. Il totale sale così a 5.029. Una settimana fa era 3.091, cioè duemila in meno, e un mese fa era 857. L'incremento, in 30 giorni, è stato del 487% circa, un dato che dà la misura di quanto il virus stia circolando rapidamente. Di conseguenza aumentano i ricoveri e le terapie intensive.

Delle persone al momento positive, 306 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 26 (+4) in terapia intensiva, mentre gli altri 4.697 (+394) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 12 in più, per un totale di 3.630. (ANSA).