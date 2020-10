Il 25 'A casa di Beethoven' in cartellone concerti Barattelli

(ANSA) - L'AQUILA, 24 OTT - Per il cartellone della Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli", domenica 25 ottobre va in scena all'Auditorium del Parco, a L'Aquila, con il doppio orario di inizio ore 16,30 e ore 19, "A casa di Beethoven", libera interpretazione in forma di concerto tratta dal racconto di Richard Wagner "Una visita a Beethoven". Lo spettacolo è stato creato appositamente per il 250° dalla nascita di Beethoven.

L'attore e doppiatore Marco Pagani conduce lo spettatore nel testo wagneriano che non è solo un omaggio a Beethoven, ma quasi un pellegrinaggio salvifico verso la dimora del Maestro. La parte musicale è costituita da una Polka per pianoforte dello stesso Wagner e da altre pagine tratte da celebri opere beethoveniane, eseguite da Giovanna Polacco al violino, Luca Franzetti al violoncello e Andrea Dindo al pianoforte. I brani cantati sono interpretati dal soprano Lorna Ruth Windsor.

Prenotazione obbligatoria chiamando il 3286765097 (ore 10-13 e 15-17). Ingresso in sala condizionato dal controllo della temperatura e dal possesso della mascherina; capienza ridotta, i posti distanziati garantendo l'ascolto in sicurezza. (ANSA).