Covid 19, Toma 'in Molise non occorrono nuove restrizioni'

(ANSA) - PESCARA, 24 OTT - "Dico che le restrizioni devono essere fatte in base alle peculiarità regionali e in base alle singole situazioni. Nella mia regione oggi la situazione non richiede motivi di ulteriori restrizioni rispetto a quelle dell'ultimo Dpcm. Se ci saranno motivi che derivano dal monitoraggio quotidiano che noi portiamo avanti, le attueremo, ma ad oggi io non ho in agenda alcuna restrizione". Lo ha detto il presidente della Regione Molise Donato Toma, oggi a Pescara per la firma del protocollo sullo sviluppo del corridoio adriatico con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Puglia e Marche, parlando dell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

(ANSA).