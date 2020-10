Giulianova, Kursaal in rosa per mese prevenzione tumore seno

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 17 OTT - Il Palazzo Kursaal di Giulianova si tinge di rosa per manifestare vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica. "Anche il nostro Comune vuole manifestare vicinanza alle donne colpite dal cancro al seno, ma soprattutto divulgare il messaggio che la prevenzione è fondamentale - dichiara la vice sindaco Lidia Albani - Il nostro operato non sarà solo simbolico attraverso l'illuminazione in rosa di uno dei nostri monumenti storici più importanti, ma soprattutto concreto.

Partirà a breve un progetto promosso dal Centro Medico d'Archivio, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali, dal titolo 'Nessuno indietro', che intende garantire gratuitamente uno screening mammario alle donne residenti a Giulianova, tra i 46 e i 65 anni, che versino in situazione documentata di fragilità economica, individuate dai Servizi Sociali. Gli esami saranno effettuati nel mese di dicembre, dall'inizio sino al periodo immediatamente precedente il Natale come gesto di solidarietà da parte del Dott. Claudio D'Archivio". (ANSA).