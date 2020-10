Tv: 'Interno 8', al via venerdì 16 la seconda stagione

(ANSA) - PESCARA, 15 OTT - Saranno i Tiromancino, Mara Maionchi e Alberto Salerno gli ospiti della prima puntata della seconda stagione di 'Interno8', il programma web-tv di Rete8 che, dopo il successo della prima edizione della scorsa primavera, torna 'promosso' in prima serata. Venerdì 16 ottobre alle 21, dunque, ecco la squadra composta da Paola De Simone, ideatrice, curatrice e conduttrice, Luca Pompei, volto storico di Rete8, Tiziana Di Tonno, tra i nomi di punta della scena artistica abruzzese, e Alessandro De Berardinis che al pianoforte offrirà piacevoli intervalli. Gli ospiti: i Tiromancino sono attualmente nella Top10 dei brani più programmati dalle radio italiane con il singolo "Finché ti va"; Federico Zampaglione parlerà anche del suo prossimo film, un lungometraggio tratto dal suo libro "Dove tutto è a metà". Poi veloce excursus incrociato sulle carriere della discografica e volto televisivo Mara Maionchi e dell'autore Alberto Salerno.

Come nella prima stagione i telespettatori potranno interagire in diretta con gli ospiti e con i 'condomini' scrivendo sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/Interno8.Rete8 e in quella ufficiale di Rete8 dove il programma sarà trasmesso in diretta. (ANSA).