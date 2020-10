Giro: prima vittoria di Sagan, Almeida resta in rosa

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Lo slovacco Peter Sagan ha vinto per distacco la 10/a tappa del 103/o Giro d'Italia di ciclismo, da Lanciano (Chieti) a Tortoreto (Teramo), lunga 177 chilometri. Il portoghese Joao Almeida ha conservato ancora una volta la maglia rosa di leader della classifica generale. Il tre volte campione del mondo in linea, alla prima partecipazione alla corsa rosa, ha preceduto sul traguardo lo statunitense Bandron McNulty, secondo a 19"; il portoghese Joao Almeida, terzo in maglia rosa a 23"; il britannico Ben Swift, quarto con lo stesso tempo; l'australiano Jai Hindley, quinto. Primo degli italiani Domenico Pozzovivo, nono, sempre a 23". (ANSA).