Covid: 146 casi in Abruzzo,è secondo dato più alto di sempre

(ANSA) - PESCARA, 13 OTT - Sono 146 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime ore. Si tratta del dato più alto dopo il record regionale di 160 casi registrati lo scorso 29 marzo. Sono emersi da un numero record di tamponi: 2.877. Aumentano rapidamente i ricoveri e le terapie intensive.

Dei casi recenti, 46 riguardano la provincia dell'Aquila, 40 il Teramano, 37 il Chietino, 17 il Pescarese e quattro persone residenti fuori regione, mentre per due sono in corso verifiche sulla provenienza.

I nuovi pazienti hanno età compresa tra i 3 e i 96 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27: 7 in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi al virus sono 147 in più e salgono a quota 1.679: 146 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 15 (+4) in terapia intensiva, mentre gli altri 1518 (+134) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.153 (-1). Non ci sono decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 488. Il totale regionale dei pazienti affetti da Covid-19 sale a 5.320. (ANSA).