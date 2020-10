Confindustria,Ranalli nuovo presidente Comitato Pmi Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 06 OTT - Giuseppe Ranalli è il nuovo presidente del Comitato regionale Piccola Industria di Confindustria Abruzzo. L'elezione è avvenuta nel corso della riunione del Comitato Regionale P.I.presenti i componenti dei Comitati Provinciali della P.I. delle Confindustrie Territoriali di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo. Quattro le parole chiave del programma con cui ha conquistato la fiducia dei colleghi: credito, logistica, innovazione, sostenibilità. In Abruzzo sono circa 1.200 le piccole e medie Imprese rappresentate dal sistema confindustriale, con 40.000 addetti circa. "Le nostre Pmi hanno un ruolo centrale per il benessere, la tenuta sociale e lo sviluppo sostenibile del territorio" ha spiegato Ranalli che punterà anche sulla formazione per imprenditori e collaboratori di impresa. Ranalli, laureato in Giurisprudenza, nato a Ortona nel 1969, è titolare delle aziende Ranalli Srl e Ditta Ranalli Giuseppe srl, socio di Fiore Srl, Archibugi Ranalli Srl, Concorde Srl e AC Logistics Srl, di Ortona, nei settori dei carburanti marina, trasporti e della logistica. (ANSA).