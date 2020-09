Calcio: Notaresco sfiora impresa a Pescara, ko ai rigori

(ANSA) - PESCARA, 30 SET - Nella gara giocata questo pomeriggio allo stadio Adriatico, e valevole per il secondo turno preliminare di Coppa Italia il Pescara ha sconfitto a fatica con il risultato di 9-8 dopo i calci di rigore il Notaresco (formazione di serie D). I tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1 con il vantaggio pescarese di Riccardi al 25' del primo tempo e il pareggio di Banegas al 34' pt. Poi i supplementari senza reti e i tiri dagli undici metri con l'errore di Sorrini che ha regalato al Pescara la vittoria.

Infortunatosi in occasione dell'ultimo rigore il portiere del Pescara Del Favero si è infortunato uscendo dal campo in barella. I ragazzi di Massimo Oddo accedono così al terzo turno dove affronteranno il 28 ottobre allo stadio "Tardini" il Parma.

(ANSA).