Vardirex: Farina,comunità intenti per rispondere a emergenza

(ANSA) - SULMONA, 25 SET - Un "esercizio addestrativo che ci prepara all'emergenza. Se siamo in grado, in futuro e oggi, di rispondere prontamente all'emergenza è proprio grazie a questo addestramento". Così il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Salvatore Farina, a Scanno (L'Aquila) per 'Vardirex 2020', esercitazione interforze e interagenzia. "Ho visto veramente comunità d'intenti qui, fra amministrazioni, Regione Abruzzo, Comuni di Sulmona e di Scanno, tutte le Forze Armate, i nostri alpini, le Truppe Alpine, il Nono Reggimento, con il Battaglione Vicenza che ha proprio questo compito".

"C'è un legame storico fortissimo - ha detto Farina parlando dell'accordo di programma siglato tra Truppe Alpine dell'Esercito e Ana - tra l'Associazione nazionale Alpini e gli Alpini in servizio. L'accordo siglato oggi sancisce ulteriori aggiunte di capacità tra le due organizzazioni, cercando di utilizzare tutte le risorse dell'Ana e delle Truppe Alpine dell'Esercito per metterle in comune al servizio dell'Italia e del Paese".

A proposito di preparazione e addestramento dei volontari dell'Ana, il presidente della Sezione Abruzzi, Pietro D'Alfonso, ha fatto sapere che dopo un colloquio con il generale Claudio Berto, comandante delle Truppe Alpine dell'Esercito, e con il presidente nazionale Ana Sebastiano Favero, "l'Esercito si è messo a disposizione per tutti quei corsi di specializzazione che riterremo opportuno fare". (ANSA).