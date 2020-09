Scuola: Tua, pre-test importante per misurare tenuta sistema

(ANSA) - PESCARA, 24 SET - Si è concluso oggi, senza inconvenienti di rilievo, un pre-test importante per misurare la tenuta del sistema di trasporto pubblico in riferimento alla giornata di riapertura delle scuole. Lo rendo noto Tua, la società unica di trasporto in Abruzzo.

"Complessivamente non possiamo non esprimere soddisfazione per come si è svolto il servizio pubblico in una condizione di assoluta anomalia rispetto al passato. Si è viaggiati in sicurezza e senza assembramenti che potessero determinare rischi per l'utenza. Siamo consapevoli che il vero stress test ci sarà nella giornata di lunedì quando alcune condizioni ad oggi favorevoli (genitori che accompagnano i propri figli a scuola, giornata soleggiata) verranno meno.

I prossimi giorni saranno comunque impiegati per affinare l'offerta sulla base della domanda effettivamente rilevata.

Cogliamo l'occasione per annunciare l'ulteriore arrivo di quattro nuovi autobus che verranno impiegati laddove si è riscontrato un maggiore afflusso rispetto alle previsioni basate sull'analisi storica. Ringraziamo quanti hanno contribuito con serietà ed abnegazione a questo importante risultato che siamo certi verrà confermato nei prossimi giorni. (ANSA).